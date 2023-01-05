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Galatasaray'ın skor yükü Gomis'te

Galatasaray'ın 37 yaşındaki forveti Bafetimbi Gomis Ankaragücü filelerini havalandırarak ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 12:16
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Takımını taşımaya devam ediyor. Gomis boş geçmiyor

Galatasaray'ın skor yükü Gomis'te
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Galatasaray'ın 37 yaşındaki forveti, kükremeye devam ediyor. Dünya Kupası arasından sonra müthiş bir form yakalayan Bafetimbi Gomis, dün Ankaragücü filelerini havalandırarak ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. Fransız oyuncu son 4 resmi maçta 4 kez ağları sarstı.

Sezon başında Mauro Icardi ve Haris Seferovic transferleri sonrası Gomis, 3. forvet konumuna düşmüştü. Ancak Seferovic'in form tutamaması, Icardi'nin ise sakatlanmasıyla işler değişti. Bir anda as forvet konumuna gelen 37 yaşındaki yıldız, tam anlamıyla Aslan'ı sırtladı. Fransız oyuncu özellikle Dünya Kupası arasından müthiş döndü. Kupada Keçiörengücü'nü boş geçmeyen, ligde İstanbulspor maçında 2 kez ağları sarsan Bafetimbi Gomis, Sivas'ta tabela katkısı yapamadı. Tecrübeli forvet, dünkü Ankaragücü mücadelesinde ise bir kez daha sahne aldı ve takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

GALATASARAY FORMASI İLE 50. GOL

Gomis böylece son 4 resmi maçta 4 kez ağları sarsmış oldu. Ligde 7, kupada 2 olmak üzere toplamda 9 golü bulunan 37 yaşındaki forvet şu anda Galatasaray'ın en skorer ismi konumunda. Fransız oyuncu için dünkü sayısının özel bir önemi de vardı. Deneyimli futbolcu, Galatasaray formasıyla 74. maçında 50. kez ağları sarsarak yarım dalya yaptı. Gomis ayrıca ilk kez karşılaştığı Ankaragücü'nün filelerini havalandırarak, Türkiye'de rakip olduğu 27 takımın 22'si karşısında gol sevinci yaşamış oldu. 

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