Takla atan araç at gibi şaha kalktı

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kaşaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Akgül yönetimindeki, plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, Tenkerli istikametine doğru ilerlerken kontrolden çıktı. Takla atan araç, tarlada dik halde durdu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Osman Akgül'ün yanındaki oğlu Sinan Akgül yaralandı. Araçtan çıkartılan Sinan Akgül, Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan Akgül, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: DHA)