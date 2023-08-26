Takla atan otomobilden mucize kurtuluş

Çorum'da yoldan çıkarak takla atan otomobildeki vatandaş mucizevi şekilde kurtuldu.

KAYNAK: İHA
Takla atan otomobilden mucize kurtuluş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ölümden döndü.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Mavi Ocak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Mert B. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Reklam tabelasına çarparak durabilen araçta sürücü yaralandı.

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Kaza yapan araçtan sürücünün düğün davetiyesi çıktı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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