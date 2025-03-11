Takla atan otomobilden sağ çıktı

Kaynak: İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde, lastiği patlayan bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Sürücü, hurdaya dönen araçtan sağ olarak çıktı. Kaza, Samsun - Sinop karayolunda meydana geldi.

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SÜRÜCÜ KONTROLDEN ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan 35 yaşındaki Şaban Elagöz'ün kullandığı 55 LE 569 plakalı Tofaş marka otomobilin sol lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla sürücü, aracın kontrolünü kaybederek refüjdeki korkuluklara çarptı ve takla attı. Takla atan araç, 30 metre ileride ters şekilde durdu.

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OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilin sürücüsü Şaban Elagöz, hurdaya dönen araçtan sağ olarak çıktı ve kontrol amaçlı Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAZADA DİĞER ARAÇTA HASAR OLUŞTU
Otomobilin çarpmasıyla, karşı yola savrulan refüjdeki korkuluk demirlerine, Sinop istikametine seyir halinde olan Ömer Turan'ın kullandığı 55 AFD 702 plakalı otomobil çarptı. Bu çarpışma sonucu aracında maddi hasar meydana geldi.

TERS DÖNEN ARAÇ YOLDAN ÇIKARILDI
Ters dönen otomobil, vatandaşların yardımıyla düzeltildi ve yoldan çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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