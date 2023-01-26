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Taksi şoförünü öldüren 18 yaşındaki sanığa 18 yıl hapis cezası

Kayseri'de, taksi şoförü Musa Korkut'u çıkan tartışmada tabancayla başından vurup öldüren Emre T. (18) 'tahrik' indirimi ile 18 yıl hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz yargılanan babası Atabey T. ise beraat etti.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 23:43
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Taksi şoförünü öldüren 18 yaşındaki sanığa 18 yıl hapis cezası

Taksi şoförünü öldüren 18 yaşındaki sanığa 18 yıl hapis cezası
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(DHA) - Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde babasının sahibi olduğu ticari taksinin şoförünü tabancayla başından vurarak öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

Olay, geçen yıl 21 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Musa Korkut, olay tarihinden bir hafta önce Atabey T.'ye ait takside işe başladı. Olay günü Musa Korkut ile Atabey T. araçta seyir halindeyken para meselesi nedeniyle tartıştı. Babasının tartıştığını öğrenen Emre T. otomobille gelerek, aracın yolunu kesti. Musa Korkut ile Emre T. tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Emre T. belinden çıkardığı tabancayla Musa Korkut'u başından vurarak öldürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Haklarında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. Baba Atabey T. davanın ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan Emre T. hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan babası duruşmaya katılmadı. Emre T., son savunmasında pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti sanık Emre T.'yi, 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından, 'tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 16 yıla düşürdü. Sanık 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme toplamda 18 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, tutuksuz yargılanan baba Atabey T. hakkında ise beraat kararı verdi.

 

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