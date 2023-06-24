Taksici cinayetinde gözaltına alınan baba-oğul adliyede

DHA’nın haberine göre, olay, dün saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'ndaki Kızılay EKM taksi durağında meydana geldi. Taksi şoförlüğü yapan Reşit D. ile Adem Demirel arasında müşteri sırası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Reşit D., aracından aldığı bıçakla Demirel’i yaralayarak, yanında bulunan babası M.D. ile kullandığı taksiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirel, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adem Demirel’in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Reşit D. ve babası M.D. ise polis ekiplerinin takibi sonucu bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.