Taksici uyuyakaldı, direksiyona müşteri geçti: Böylesi görülmedi

Tayland’da, Pattaya kentinden Don Muang Havalimanı’na gitmek isteyen iki kadın gece saatlerinde taksi çağırdı.

164 kilometre mesafelik yola çıkan yolcular bir süre sonra taksi şoförünün uyukladığını gördü.

Gece saatlerinde bulundukları bölgede başka bir taksi bulamayacaklarını düşünen iki kadın, şoföre taksiyi kendilerinin kullanmasını teklif etti.

TAKSİCİ UYUDU

Müşterilerinin teklifini kabul eden taksi şoförü daha sonra arka koltuğa geçti. İki kadın ise yolculuğa ön koltuklarda devam etti.

Yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde kadınlardan birinin aracı yol boyunca sürdüğü ve arka koltuktaki taksicinin de uyuduğu görüldü.

TAKSİCİYE PARASINI ÖDEDİLER

Aracın direksiyon koltuğuna geçen 30 yaşındaki Pinthong isimli kadın, yolculuk sona erdiğinde taksiciye ücretini ödediklerini dile getirdi.