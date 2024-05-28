Bir taksici kabusu daha yaşandı: 'Çocuklarım bekliyor' dedi darp edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bir taksici kabusu daha yaşandı: 'Çocuklarım bekliyor' dedi darp edildi

Bursa'da yaşanan olayda taksicilere yönelik darp haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Bursa'da bir taksici, aracına aldığı bir yolcu tarafından şiddete maruz kaldı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde gerçekleşti.

İddialara göre, taksici H.T. (40), 16 T 0155 plakalı taksisine bir yolcu aldı. Yolcu, araca biner binmez farklı mahallelerde durarak kişilerden bazı şeyler aldı. Daha sonra tekrar taksiye binen bu şahıs, taksiciye "Bir mahalleye daha gitmemiz gerekiyor" dedi.

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"EVDE ÇOCUKLARIM BEKLİYOR"

Durumu şüpheli bulan H.T., "Evde çocuklarım bekliyor, nerede inmek istiyorsanız sizi orada bırakayım" dedi. Ancak, yolcunun ısrarla "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" demesi üzerine, aralarında bir tartışma başladı. Sinirlenen yolcu, taksiciyi araç içinde darp etti.

Sonrasında araçtan inen saldırgan kişi, taksiciye "İn aşağı" diye bağırdı. Panikleyen taksici, olay yerinden hızla uzaklaştı.

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Yaşadığı olayı anlatan şoför H.T., "Şüpheli şahıs durağımıza geldi. Sıra bende olduğu için aracıma aldım. Birkaç mahalle gezerek başka kişilerden bir şeyler aldı. Durumdan şüphelendim. Bir mahalle daha gitmek istediğini söylediğinde, yanlış bir durum olduğunu fark edince, indirmek için bahane buldum. Ancak, darp edildim" dedi.

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BİR TAKSİCİ DAHA DARP EDİLMİŞTİ

Bu olayın ardından, bir hafta önce Mudanya'da taksicilik yapan 35 yaşındaki Yunus Emre Yüksel'i 19 yaşındaki bir saldırgan bıçakla 20 yerinden yaralayarak taksiyi ve paralarını gasp etmişti. Bu tür olaylar üzerine endişe duyan taksiciler, konvoylar yaparak durumu protesto etmişti.

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