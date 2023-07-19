Taksiciden müşteriye 'binmeden önce taksicinin nereye gideceğini sor' tavsiyesi

Son zamanlarda müşterileri tarafından sürekli şikayet konusu olan İstanbul taksicileri 'müşteri seçmekle' yeniden gündem oldu.

Son olay Beylikdüzü'nde yaşandı.

Öğle saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nden Avcılar'a gitmek isteyen bir kadın, yol üzerindeki 34 THK 23 plakalı taksiyi durdurarak bindi.

Sürücüye adresi söyleyen kadın, taksicinin o konuma gitmeyeceğini ve Esenyurt tarafına gittiğini duyunca şaşkınlık yaşadı.

"TAKSİCİNİN NEREYE GİDECEĞİNİ SOR"

Kadın, yoldan müşteriyi alıp istediği yere bırakması gerektiğini söyledikten sonra şoför, "Taksiye binmeden önce sürücünün nereye gideceğini sormalısınız" diye karşılık verdi.

"BEN Mİ SORACAĞIM"

Müşteri ise bu durumun üzerine, "Ne alaka! Ben mi soracağım taksiciye? Taksici bana sormayacak nereye diye yani!" diyerek araçtan indi.

Diyalog sonrası yolcu taksiden inerken ikili arasında yaşanan tartışma kadının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.