Taksicilerin müşteri kapma kavgası! Gaziantep'te şok görüntüler

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 19 Eylül 2025 tarihinde müşteri kapma rekabeti kanlı bir kavgaya dönüştü. Dört taksici, müşteri kapma kavgasında meslektaşlarını darp edip gasp etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sonrası polis harekete geçti.

Gaziantep'te 4 taksici, müşteri alma meselesi nedeniyle sıkıştırdıkları başka bir taksiciyi darbetti. Cep telefonu kamerasına yansıyan olay sonrası saldırgan 4 taksici tutuklandı.

Olay, 19 Eylül günü Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 taksi şoförü, müşteri alma meselesi nedeniyle önünü kestikleri bir başka taksiciyle önce tartıştı sonra da darbetti. Taksicilerin sıkıştırıp araya aldıkları meslektaşlarını darbetme anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksicinin darbedilme anları yer aldı.

MESLEKTAŞLARINI DARBEDEN 4 TAKSİCİ TUTUKLANDI

Olay sonrası çalışma yapan emniyet müdürlüğü ekipleri, meslektaşlarını darbeden 4 taksiciyi yakaladı. Yakalanan taksiciler, tamamlanan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

GAZİANTEP VALİLİĞİ: "GEREĞİ YAPILDI"

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "19.09.2025 tarihinde yolcu alma meselesi yüzünden bir taksi şoförünü darp ve gasp eden 4 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'müzün yaptığı çalışma sonucu yakalanmış ve tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

