Taksiciye silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Taksiciye silahlı saldırı

Sarıyer’de plakasız motosikletle gelen 2 kişi taksiye binmek üzere olan şoföre silahlı saldırıda bulundu. Korku dolu anların yaşandığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayazağa’da ticari aracına giden Erkan Fıçıcı, motosikletli iki kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Beyaz plakasız bir motosikletle gelen iki şahıs, sokakta yürüyen Fıçıcı’ya birkaç el ateş açtı. Fıçıcı, ayağından yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Fıçıcı’ya ilk müdahaleyi yaptı. Ayağından yaralanan Fıçıcı, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde olay yerinde 3 kovan ve bir mermi bulundu. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında ise saldırganlar yakalandı.

Silahlı saldırı gerçekleştiğinde evden silah seslerini duyduğunu söyleyen Fatma Ekinci, “Ses duydum. 3 el ateş edildi. Ardından bir kız baba baba diye bağırdı. O sesi duyunca dışarı çıktık. Biz dışarı çıktığımızda olay gerçekleşmişti. Kız baba baba diye çok bağırdı. Mahalleli başına toplandı. Olayın tam ne olduğunu bilmiyorum ama pusuya düşürmüşler galiba” diye konuştu.

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