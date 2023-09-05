Taksiciyle kavga eden kadınlar karateciye dönüştü

Beyoğlu'nda taksici ile yabancı uyruklu iki kadın arasında kavga çıktı. Kadınlar bir anda karateciye dönüştü tekme üstüne tekme salladı.

KAYNAK: DHA
Taksiciyle kavga eden kadınlar karateciye dönüştü

İstanbul Beyoğlu'nda taksiciyle tartışan yabancı uyruklu kadınlar kavga çıkınca tekmeler havada uçuştu. Kadınlar, taksiciye karateci gibi saldırdı. o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Beyoğlu Irmak Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına aracını park eden taksici ile yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar, taksiciye tekme ile saldırdı. Bu sırada kavgayı gören diğer taksiciler de yanlarına gelerek kadınları durdurmaya çalıştı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülere taksici ile kadınların tartışması yansırken, kadınları tekme attığı ve bu sırada diğer taksicilerin kavgayı engellemeye çalıştıkları görüldü.

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