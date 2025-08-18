Taksideki karısını öldürüp intihar etti!

Düzenleme: Kaynak: AA
Taksideki karısını öldürüp intihar etti!

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişi, taksideki karısını silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Şeyh Şamil Mahallesi 627. Sokak'ta, taksideki karısı N.D'ye (24) henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş ederek ağır yaralayan K.D. (29), daha sonra intihar girişiminde bulundu.

Saldırı sırasında araç sürücüsü İ.Y. de yaralandı.

Erzurum'da cinayet gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı varErzurum'da cinayet gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Biri kentteki özel bir hastaneye, diğeri Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan karı koca yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Son Haberler
AKP'li eski vekilden zehir zemberek sözler!
AKP'li eski vekilden zehir zemberek sözler!
Eşinden kaçmak isteyen kadın silahlı saldırıya uğradı: 3 yaralı
Eşinden kaçmak isteyen kadın silahlı saldırıya uğradı: 3 yaralı
Benfica'nın Fenerbahçe idmanında Kerem Aktürkoğlu yer aldı
Benfica'nın Fenerbahçe idmanında Kerem Aktürkoğlu yer aldı
Kütahya’da iki otomobil çarpıştı; karı-koca yaralandı
Kütahya’da iki otomobil çarpıştı; karı-koca yaralandı
Bitlis’te otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ağır yaralı
Bitlis’te otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ağır yaralı