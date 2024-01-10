Taksilerde zamlı tarife uygulanmaya başlandı

İstanbul'da pazartesi günü Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararıyla taksi, minibüs ve okul servislerine yüzde 28,09 oranında zam yapılmıştı. Toplu ulaşımda da bu zam yüzde 18 oranında artırılmasına karar verildi. Zam oranını beğenmeyen taksiciler UKOME binasını taşladı, olaylar çıktı.

TAKSİMETRELER AYARLANMAYA BAŞLANDI

Taksi şoförleri gece yarısından itibaren zamlı tarife için taksimetre ayarlama kuyruğuna girdi. Yeni tarifeyle birlikte Taksilerde açılış 24,55 yükseldi. Kilometrede ise 17,62 TL yazacak. İndi bindi ücreti ise 90 lira oldu. Turkuaz taksi olarak bilinen araçların taksimetre açılış fiyatları 28,24 liraya, kilometre ücreti 20,25 TL'ye yükselecek. Bu araçların indi bindi fiyatı ise 102,5 TL olacak.

Yeni ayarlamayla birlikte VIP taksilerde açılış 41,74 lira, kilometre başına 32,5 liraya yükselecek. İndi-bindi ise 153,7 lira, 8+1 taksilerde açılış 31,92 lira, kilometre başına 22,90 lira ödenecek.

SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM

Sadece, minibüs, otobüs ve taksiye zam yapılmadı. Servis ücretleri de zamlardan nasibini aldı.

0-1 km okul servisi 1665 liraya, 1-3 km 1783 liraya, 3-5 km 1926 liraya, 5-7 km 2008 liraya , 7-9 km 2117 liraya, 9-11 km 2451 liraya, 11-13 km 2821 liraya, 13-15 km 2965 liraya 15-17 km 3199 liraya, 17-19 km 3384 liraya, 19-21 km 3600 liraya, 21-23 km 3750 liraya, 23-25 km 3896 liraya yükselti.

Otobüs ve metrobüs ücretlerinin zamlı hali ise şöyle