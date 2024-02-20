Taksim-Kabataş füniküler hattında arıza

Kaynak: AA
Taksim-Kabataş füniküler hattında arıza
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda enerji dalgalanması nedeniyle aksayan seferler normale döndü.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda genel elektrik dağıtım kurumu şebekesinde meydana gelen dalgalanma sonucu oluşan arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi. Bir süre yapılamayan seferler daha sonra normale döndü.

Ayrıca, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve 4. Levent istasyonları arasında yürüyen merdiven ve asansör sisteminde de arıza meydana geldiği, teknik ekiplerin ekipmanlara müdahale ettiği bildirildi.

taksim-kabatas-funikuler-hattinda-seferler-bir-sure-yapilamadi-yenicag1.jpg

İlgili Haberler
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın açılış tarihi belli oldu
Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın açılış tarihi belli oldu
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda ek seferler yapılacak
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda ek seferler yapılacak
İstanbullular dikkat. Metrobüs hattında değişiklik
İstanbul'da metro hattında arıza. Seferler durduruldu
İstanbul'da metro hattında arıza. Seferler durduruldu
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı 1 milyona yakın kişi kullandı
Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı 1 milyona yakın kişi kullandı
Metro hattında arıza. Seferler yapılamıyor
Metro hattında arıza. Seferler yapılamıyor
Son Haberler
Feyza Altun’un serbest bırakılmasına Başsavcılık itiraz etti Gündem
Feyza Altun’un serbest bırakılmasına Başsavcılık itiraz etti
Emre Belözoğlu'nun yaptıklarını tek tek anlattı. Şansal Büyüka Ankaragücü Galatasaray maçındaki gerçekleri açıkladı Spor
Emre Belözoğlu'nun yaptıklarını tek tek anlattı. Şansal Büyüka Ankaragücü Galatasaray maçındaki gerçekleri açıkladı
Beylikdüzü’nde arabanın çarptığı yaya iş yeri bahçesine savruldu! Öyle hızlı geldi ki yayalar neye uğradığını şaşırdı Yaşam
Beylikdüzü’nde arabanın çarptığı yaya iş yeri bahçesine savruldu! Öyle hızlı geldi ki yayalar neye uğradığını şaşırdı
CHP logosunda değişiklik yaptı. Artık her yere bu asılacak Gündem
CHP logosunda değişiklik yaptı. Artık her yere bu asılacak
Düzce'de deprem Gündem
Düzce'de deprem
Kripto paralardaki yükseliş devam edecek mi? Ekonomi
Kripto paralardaki yükseliş devam edecek mi?
Öğrenci servislerine sıkı denetim Yerel Haberler
Öğrenci servislerine sıkı denetim