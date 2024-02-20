Taksim-Kabataş füniküler hattında arıza

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nda genel elektrik dağıtım kurumu şebekesinde meydana gelen dalgalanma sonucu oluşan arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı belirtildi. Bir süre yapılamayan seferler daha sonra normale döndü.

Ayrıca, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve 4. Levent istasyonları arasında yürüyen merdiven ve asansör sisteminde de arıza meydana geldiği, teknik ekiplerin ekipmanlara müdahale ettiği bildirildi.