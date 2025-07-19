Taksim'de 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi

Kaynak: İHA
Taksim'de 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu'nda bulunan Taksim Meydanı'nda helikopter destekli "Huzur İstanbul" denetimi yapıldı.

Uygulamada durdurulan araçlar aranarak, sürücü ve yolcuların kimlik sorgulaması yapıldı.
İstanbul Taksim Meydanı’nda polis ekipleri tarafından "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

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Uygulamaya Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Önleyici Hizmetler, Deniz Liman Şube ve Trafik ekipleri katıldı. Narkotik köpeği de araçları koklayarak uygulamaya katıldı. Ekipler tarafından durdurulan araçlar tek tek aranarak, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü sağlandı.

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