Taliban bilimsel eserlerin Türkçeye çevrilmesini yasakladı

Kaynak: Aamaj News
Taliban bilimsel eserlerin Türkçeye çevrilmesini yasakladı
Taliban, bir yönerge yayınlayarak bilimsel eserlerin Türkçe ve Özbekçeye çevrilmesini yasakladı.

Taliban Yüksek Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yönergede, bilimsel eserlerin Türkçe ve Özbekçeye çevrilmesini yasaklandı. Söz konusu karar, özellikle Özbekçenin yoğun olarak konuşulduğu kuzey Afganistan'da bulunan akademik bölümleri hedef alıyor.

img-3341-1170x1484.jpegBakanlık, yükseköğretim kurumlarındaki dil ve edebiyat bölümlerine, yabancı bilimsel eserlerin sadece Farsça ve Peştucaya çevrilmesi talimatını verirken, önceleri Özbek ve Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri tarafından akademik eserlerin, herhangi bir engelle karşılaşmadan Özbekçeye çevrilmesi oldukça yaygındı.

Türkçe ve Özbekçeye getirilen yasak, Taliban'ın çevirilerin doğruluğunu kontrol etmesinin güçleştiği ileri sürülen iki dil arasındaki benzerlikten kaynaklanıyor. Özbek dili öğretmenleri, getirilen yasak hakkında, "Yasak aslında Türkçe ve Özbekçe dillerinin birbirine yakın olması ve Taliban'ın bir eserin doğru çevrilip çevrilmediğini kontrol edecek kadar bu diller hakkında bilgi sahibi olmamasından kaynaklanıyor" ifadeleriyle bu iddiayı doğruladı.

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