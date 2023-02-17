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Taliban doğum kontrol haplarını yasakladı. Kapı kapı dolaşıp toplatıyorlar

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkedeki iki büyük şehirde doğum kontrol haplarının satışını yasakladı. Taliban, doğum kontrol yöntemlerinin, “Müslüman nüfusu kontrol altına almak için batı komplosu” olduğunu iddia etti.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 19:55
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Taliban doğum kontrol haplarını yasakladı

Taliban doğum kontrol haplarını yasakladı. Kapı kapı dolaşıp toplatıyorlar
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The Guardian’da yer alan habere göre, Taliban militanları ülkedeki iki büyük şehirde kapı kapı dolaşarak eczanelere ve ebelere doğum kontrol hapları ve yöntemlerinin hepsini kaldırmaları uyarısında bulundu.

Bir eczacı The Guardian’a yaptığı açıklamada, “İki kere dükkanıma silahlarla gelip beni tehdit ettiler. Kabil’de her eczaneyi kontrol ediyorlar” dedi.

Eski bir ebe de yaptığı açıklamada, Taliban’ın kendisini birden fazla kez tehdit ettiğini, “Dışarı çıkıp Batı’nın nüfus kontrolü için kullandığı şeylere teşvik edemezsin” dediklerini anlattı.

Kabil ve Mezar-ı Şerif’te başka eczaneler de raflarında doğum kontrol yöntemleri bulundurmalarına izin verilmediğini söyledi.

Afganistan’da 2021’in Ağustos ayında yönetimi ele geçiren Taliban’ın kadınlar ve kız çocuklarının hayatlarına baskıları sürüyor. Taliban, kadınlar ve kız çocuklarını eğitimden uzaklaştırırken çok sayıda meslekte yer almalarını da engelliyor.

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