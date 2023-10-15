Taliban heyeti Çin’de uluslararası foruma katılacak

Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban örgütünden bakan vekili düzeyinde bir heyet, gelecek hafta Çin'de düzenlenecek Kuşak ve Yol Forumu'na katılacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Taliban heyeti Çin’de uluslararası foruma katılacak

Katılım, Taliban'ın dünyada herhangi bir hükümet tarafından resmi olarak tanınmasa da Pekin yönetimiyle güçlenen resmi ilişkilerinin bir işareti olacak. Taliban yetkilileri daha önce ağırlıklı olarak Afganistan'ı ilgilendiren bölgesel toplantılara katılmıştı. Ancak Kuşak ve Yol Forumu, örgütün şu ana kadar davet edildiği en yüksek profilli ve çok taraflı zirvelerden biri olarak biliniyor.

PEKİN’DE İPEK YOLU İÇİN TOPLANILACAK

Başkent Pekin'de salı ve çarşamba günleri gerçekleşecek toplantı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in tarihi "İpek Yolu"nu yeniden canlandırmak diye tanımladığı ve yüz milyarlarca dolar yatırım yaptığı küresel altyapı ve enerji girişiminin 10'uncu yıl dönümüne denk geliyor.

Taliban hükümeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Ahundzade Abdüsselam Cevad, Reuters'a yaptığı açıklamada, Bakan Vekili Nureddin Azizi'nin Pekin'e gideceği söyledi. Sözcü, Azizi'ye atıfla, "Katılacak ve büyük yatırımcıları Afganistan'a davet edecek." dedi. Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Afganistan'ın, zengin maden kaynaklarına sahip olduğu biliniyor.

TALİBAN MADENLERİNİ İŞLEMEK İSTİTOR

Eski hükümetin maden bakanlarından biri, 2010 yılında yaptığı açıklamada, Afganistan'ın bakırdan altın ve lityuma kadar 3 trilyon dolar değerinde kullanılmamış maden yataklarına sahip olduğunu belirtmişti. Halihazırda bu madenlerin değerlerinin ne kadar olduğu bilinmiyor. Pekin, Taliban'la Batı destekli daha önceki hükümet döneminde başlatılan, Afganistan'ın doğusundaki büyük bir bakır madeni planı üzerine görüşmeler yürütüyor.

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