Taliban kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını yasakladı

Kendi kızlarını yurt dışına okula gönderen Taliban Afganistan’da kadınları kısıtlayan bir hamle daha yaparak kadın kuaförlerini ve güzellik salonlarını yasakladı. Bir de Taliban’ın ılımlı olacağını bekleyenler vardı...

Taliban kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını yasakladı

Afganistan’daki Taliban rejiminin kadınları eğitimden, çalışma yaşamından ve sosyal hayattan koparan baskıcı politikaları devam ediyor.

Taliban, Afganistan'da kadınları kısıtlayan bir hamle daha yaptı. Taliban rejimi ülke genelinde kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını yasakladı.

Taliban geçici hükümetinin İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Sıddık Akif Muhacir yaptığı açıklamada, yasakla ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların doğru olduğunu söyledi. Muhacir, kararla ilgili detaylı bilgi vermedi.

Sosyal medyada dolaşan bir kararnamede, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin başkent Kabil ve diğer vilayetlerdeki kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını yasakladığı iddia edilmişti.

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1 AY SÜRE TANINDI

Buna göre, kadın kuaförleri ve güzellik salonlarına faaliyetlerini sonlandırmaları için 1 ay süre tanınıyor.

KADINLARA TOPLUMSAL VE KAMUSAL ALANDA ÇOK SAYIDA YASAK

Taliban daha önce de kadınların kamuya açık park, eğlence mekanları ve spor salonlarına girmesini, sivil toplum kuruluşlarında çalışmasını, dizi ve sinema filmlerinde rol almasını yasaklamıştı.

KENDİ KIZI YURT DIŞINDA OKUYOR

Taliban ayrıca kızların ilkokul üstü kurumlarda eğitim görmesine de yasak getirmişti. Ancak Taliban’ın kendi kızını yurt dışına okula gönderdiği de biliniyor. Afganistan’da kadınların üniversiteye gitmesini yasaklayan Taliban sözcüsü kızının Katar’da üniversite okuduğunu canlı yayında itiraf etmişti.,

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