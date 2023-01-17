Taliban Twitter'da mavi tik satın almaya başladı

Daha önce mavi tik, Twitter tarafından doğrulanan ve satın alınamayan kamu yararına olan aktif, kayda değer ve gerçek hesapları gösteriyordu.

BBC'nin haberine göre; ancak artık kullanıcılar bunları yeni Twitter Blue hizmeti aracılığıyla satın alabiliyor.

Afganistan'da en az iki Taliban yetkilisi ve dört önde gelen destekçisi şu anda onay işaretlerini kullanıyor.

Taliban'ın Bilgiye Erişim Dairesi Başkanı Hedayatullah Hidayet artık onaylı hesap sahibi.

Hesabında 187 bin takipçi var ve düzenli olarak Taliban yönetimiyle ilgili bilgiler paylaşıyor.

Afganistan Bilgi ve Kültür Bakanlığı'nın Medya Gözlemcisi Abdul Haq Hammad'ın da 170 bin takipçisi olan hesabında mavi tik bulunuyor.

Tanınmış Taliban destekçileri de mavi tik aldı.

Twitter Blue'nun tanıtılmasından önce, Taliban yetkililerinin hesaplarından hiçbiri mavi tik işaretini taşımıyordu.

TALİBAN'IN TWİTTER'DAKİ VARLIĞI TARTIŞMA KONUSU

Daha önce bir Taliban yetkilisi olarak tanımlanan Muhammed Celal, Pazartesi günü Twitter'ın yeni sahibini övdü ve Elon Musk'ın "Twitter'ı yeniden harika hale getirdiğini" söyledi.

Ancak Taliban'ın Twitter'daki varlığı bir süredir tartışma konusu.

Ekim 2021'de, destekçileri ABD Kongre Binası'nı bastıktan sonra platformdan uzaklaştırılan eski ABD Başkanı Donald Trump, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlığa sahip olduğu bir dünyada yaşıyoruz, ancak en sevdiğiniz Amerikan Başkanı susturuldu. Bu kabul edilemez." demişti.