Taliban'dan Prens Harry'e tepki

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahar Belhi, basına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Prens Harry'nin bu yorumları masumları hesapsızca katleden işgal güçlerinin elinde Afgan halkının yaşadığı travmanın ufak bir örneğidir.

Taliban sözcülerinden Bilal Kerimi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afganların "işgal suçlarını" unutmayacağını belirterek, "Böylesi suçlar sadece bir ülkeyle sınırlı değildir. Afganistan'a saldıran her ülkenin buna benzer hikayeleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Taliban'ın önde gelen bileşenlerinden Hakkani Grubunun liderlerinden Enes Hakkani de Twitter hesabından konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Prens Harry'in, Afganistan'da 25 kişiyi öldürmesini "satranç taşlarının tahtadan çıkarılması" olarak görmesine tepki gösteren Hakkani, "Bu savaştan mağlup ayrıldınız. Öldürdüğünüz kişiler satranç taşları değildi. Onlar insandı." ifadelerini kullandı.

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Harry, Afganistan'da görev yaptığı döneme ilişkin anılarına da yer verdiği, 10 Ocak'ta yayımlanacak "Spare" adlı kitabında, Afganistan'da askerlik yaptığı sırada 25 Afgan'ı öldürdüğünü ve bundan "utanç duymadığını" belirtmişti. (AA)