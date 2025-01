Taliban’ın kadına tavrı İslâma tavırdır!

Taliban kadınlar üzerinden İslâm propagandası yapıyor!

Talibancılar Afganistan’da kendilerince İslâmî yönetim kurdular ya... Akılları sıra İslâmî kaideleri uyguluyorlar. Kadınları mekteplerden çektiler, şimdi evden de çekiyorlar.

Evet evden! Ev içinde kadınların kaldığı odalarda pencere olmayacak! Hâliyle kadınların oturup kalktığı yatıp uyuduğu odaların dış pencereleri sıvanacak. Maazallah, perdeyi açıp birine işmar ederse! Ya perdenin çekilmesi unutulur, sokaktan, karşı apartmandan birileri onu gözetlerse!

Bunları İslâm adına yapıyorlar. Dinde böyle bir şey olabilir mi? Hz. Peygamber’in hanımı Hz. Aişe doğrudan siyasetin içindeydi ve erkek ordunun başında, üstelik Hz. Peygamber’in yeğenine, Hz. Ali’ye, halifelik çatışmasında savaş açmıştı.

Hz. Peygamber, Mustalik savaşına hanımı Hz. Aişe’yi de götürmüştü. Hz. Aişe, konakladıkları bir yerde, hareket edecekleri bir sırada ihtiyacını gidermek için, ordudan uzak bir yere gider. Dönüşü sırasında boynundaki gerdanlığının düştüğünü fark edince döner ve gerdanlığı aramaya başlar. Ortalık hâlâ karanlıktır. El yordamıyla boynundan kopup dağılan gerdanlığın tanelerini toplayıncaya kadar çok vakit kaybeder. Ordunun konakladığı yere geldiğinde herkes gitmiştir.

Hz. Aişe, yokluğu fark edildiğinde, aramak için ilk gelinecek yerin burası olduğunu düşünür, beklemeye başlar. Beklerken içi geçer ve uyuklar. Ordunun artçılarından Sülemî onu bulur ve devesine bindirir. Sülemî’nin kendisi yayadır. Kafileye ancak kuşlukta mola verdiklerinde yetişebilirler.

Biri erkek, biri kadın ıssız sahada birlikte yol alıyor. Kötü niyetlilerin aklına ne düşecek? Söylemeye gerek var mı?

Hz. Aişe, ilk halife Hz. Ebubekir’in kızıdır. Hz. Ebubekir bile şüpheye düşmüştür. Bir ayet iniyor ve şüpheler ortadan kalkıyor. Bu ayet Nur Suresi’nin 22. ayetidir.

Burada bir başka meseleye de dikkatinizi çekmek istiyorum. Hz. Aişe’nin boynundaki kolye süstür. Giyim içinde miydi, giyim dışında görünür yerde miydi? Herhâlde görünür yerdeydi. Yoksa kopup nasıl dağılır?! Bir kadın, kendisini anlamlandıran bir ziyneti, görünmeyecekse niye taksın?!

Ve Hz. Aişe’nin Hz. Peygamber’den naklettiği hadisler de İslâmı aydınlatıcı birer ışık.

***

Bir başka örnek... Taliban için yol gösterici olması gereken bir örnek...

Bizzat şahit olduğum örnek İsmail Ağa Cemaati’nden.

İsmail Ağacılar şimdi Afganistan’ın diktatörleri Tabibancılarla sıkı fıkılar. Bilmiyorum, kim kimi örnek alıyor? Talibancılar mı İsmail Ağacıları örnek alıyorlar, yoksa bizim İsmail Ağacılar Talibancıları mı?

İsmail Ağacılar yüksek mektep mi kurdular, cami mi açtılar, fark edemedim, Kâbil’de faaliyetleri de var.

Bizzat şahit olduğum bir örneği vereceğim.

İstanbul’da ilk aile evim İsmail Ağa Sokağı’ndaydı. Cemaatin camisine de 100 metre kadar. Arada o camiye giderdim. Onları anlamaya çalışırdım.

Daha önce de verdiğim örnek, İsmail Ağa Cemaati’nin bir numaralı ismi Mahmut Ustaosmanoğlu’ndan. Hanımının hastalığı cami avlusunda konuşulurdu. Hoca karısına ihtimam gösteriyordu. Hizmetini çocuklarına bırakmıyor, kendisi yapıyordu. Evi, yanlış hatırlamıyorsam caminin karşı sokağında bir apartmanın giriş veya birinci katındaydı. Mahmut Efendi’nin hanımı, rahatlamak için olacak çoğu zaman pencerenin önünde dışarıyı seyrederdi.

Talibancılara göre, yakın dostlarının şeyhinin hanımı günaha girmiş oluyor!

Talibancılar, Afganistan’a hâkim olduklarında Recep Tayyip Erdoğan’a “Taliban şu an sadece erkek çocuklarının okula gitmesine izin veriyor, kızlara müsaade etmiyor. Kamu kurumlarındaki kadınlara işe gelmemelerini söylediler. Taliban gelişme göstermiş gibi durmuyor. Böyle bir hükûmetle çalışır mısınız?” diye sorusuna “Nasçı” Recep T. Erdoğan’ın verdiği cevap, hepimizin kabul edeceği bir cevap:

“Türkiye’nin bu konuda özellikle kadına bakışı bellidir. Bizde kadın hayatın her yerinde vardır. Eğitimde, sağlıkta, adalette, yargıda vardır; hayatın her yerinde vardır. Kendi ülkemizde bu böyle olduğuna göre, Afganistan’da biz niçin farklı bir şey düşünelim? Orada da aynı şekilde kadının hayatın her yerinde olmasını arzu ederiz. Kadınlar buralarda aktif rol alır hale geldiği anda, onlara eğitim, sağlık, adalet, emniyet, her noktada biz Afganistan’a da bu desteği veririz. Bunların eğitimlerine de ayrıca ülkemizde fırsat sağlarız.”

Taliban, ne yazık ki, Afganistan’da, Müslümanlığı tekelleştirdi, bildiğini okuyor.

***

Taliban örneği, İslâm için çok kötü, hiç olmayacak örnek.

İsmail Ağacılar da kadınları sarıp sarmalıyor, baştan aşağı örtüyor. Hz. Aişe örneği ortadayken, böyle sarıp sarmalamak, İslâmla ne derece bağdaşır?

Taliban’ın kadınlara tavrı açıkça İslâma karşı bir tavırdır.

“Müslümanım” diyenler, sözü geçenler, bir bildiri mi yayınlarlar, yoksa Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine tahsis edeceği bir uçakla Kâbil’e gidip “İslâm” adına akıl mı verirler, bilemiyorum.

Açık açık yazıyorum... Taliban’ın uygulamaları İslâmdan sapma, karanlığa yuvarlanmadır!