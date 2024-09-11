Talihsiz adam ölümü bekliyor: Bir yudum su felaketi oldu

Hayatını değiştiren tıbbi olay, 33 yaşındaki çatı ustası Chris Capper'ın, Queensland'ın kuzeyindeki Mount Elliot'ta bir arkadaşını ziyaret ederken su içmesi sonucu meydana geldi . Su bir kaynaktan geliyordu ve filtrelenmemişti ve Capper'ın kendini çok kötü hissetmesine neden olmaya başlamıştı. Daha yeni çevre bölgeye taşınan eski çatı ustası, semptomları nedeniyle birkaç kez hastaneyi ziyaret etti, ancak doktorlar röntgen çekene kadar akciğerlerinde bir delik olduğunu göstermedi.

Altı hafta içinde Capper'ın akciğerlerinin üçte biri "yendi", böbrekleri iflas etti ve eklemlerinde artrit oluştu.

Doktorlar Capper'a, su, toprak ve tozda yaşayan bakterilerin neden olduğu tüberküloz dışı mikobakteri hastalığı (NTM) teşhisi koydu.

Çoğu insanın vücudunda bulunan tüberküloz dışı mikobakteriler ciddi bir hastalığa yol açmaz, ancak sonuçlar önceden var olan koşullara ve sağlık durumuna, maruz kalma miktarına ve bakterinin virülansına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Capper şu anda günde 16 farklı tablet kullanıyor, bunların arasında dört farklı antibiyotik türü de var, ancak doktorlar hastalığın prognozunun ne olduğunu kesin olarak bilmiyorlar.

Daily Mail Australia'ya konuşan Capper, "Kendimi hiç tutamıyorum ve doktorlar da bu hastalık hakkında pek bir şey bilmiyor, bu yüzden sanki ölmemi bekliyorlarmış gibi hissediyorum. Beynim tüm bu ilaçlardan dolayı tıka basa dolu ve işe yarayıp yaramayacağını bile bilmiyorlar. Kırsal bir kasabada yaşıyorum ve 'iyi olacaksın' tavrı var ama ben yardım isteyip alabileceğiniz şehirdenim. Kalçam kırıldı, mide ülserim var ve gözlerim kanıyor. Doktorlar buna modern zaman tüberkülozu" ifadelerini kullandı.

Capper doktoru, talihsiz adamın "yavaşça öldüğünü" ve enfeksiyonun "muhtemelen tedavi edilemez" olduğunu açıkladı. Doktor ayrıca "Amacımız gerçekten enfeksiyonu bastırmak ve ona biraz zaman kazandırmak" dedi.