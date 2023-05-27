Talihsiz kadın 2 çocuğu ile 13. kattan düştü. Çocuğunu kurtarmaya çalıştı

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde balkondan düşmek üzere çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocukla birlikte 13. kattan aşağı düştü. Olayda anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Talihsiz kadın 2 çocuğu ile 13. kattan düştü. Çocuğunu kurtarmaya çalıştı

İHA'nın haberine göre olay ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binanın 13. katında meydana geldi.

İddiaya göre balkondan düşme tehlikesi olan çocuğunu kurtarmak isteyen anne, kucağındaki çocukla birlikte aşağı düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayı duyan yakınları ise adrese gelerek sinir krizi geçirdi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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