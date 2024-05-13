Talihsiz koca gördüklerine inanamadı. Böyle kadın düşman başına

Roby Johnson, uzun süre ayrı yaşayıp Mart ayında tekrardan birlikte yaşamaya başladığı karısı Melody Feliciano'nın son zamanlarda kendisine karşı sergilediği garip davranışlar ve yaptığı yemeklerdeki garip tattan işkillenerek eve gizli kamera sistemi ekledi.

1 ay boyunca kameralardaki kayıtları inceleyen talihsiz koca en sonunda endişelerinin yersiz olmadığını gösteren bir ana tanıklık etti.

Kameralara yansıyan görüntülerde Feliciano, Johnson'a kahve hazırlarken tanımlayamayan bir maddeyi kahve makinesinin su haznesine dökerken gözüküyor. Bu maddenin ne olduğunu merak eden koca, en sonunda kimyasal test şeridi almaya karar verdi. Karısının hazırladığı kahveyi almaya gidip şeritle kahveyi test eden Johnson, çıkan sonuç karşısında şoke oldu.

Karısının kendisi için hazırladığı kahvenin içinde ölümcül düzeyde klor çıktı. Koca zaman kaybetmeden polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbardan kısa bir süre sonra eve gelen polislere hem kimyasal test şeridini hem de elindeki görüntüleri vereren Johnson, karısı hakkında davacı oldu.

Kahvesine çamaşır suyu koyarak kendisini zehirlemeye çalışırken kocası tarafından yakalanan Arizona'lı kadın çıktığı mahkemede yiyecek ve içeceğe zehir veya zararlı bir madde eklemek suretiyle taksirle adam öldürmeye teşebbüsten iki kez suçlu bulundu.

Talihsiz koca karısının kendisini öldürmeye çalışarak hayat sigortasından yardım almaya çalıştığı suçlamasıyla bir başka dava daha açacağını belirtti.