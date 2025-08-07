Talimatları harfiyen yerine getirdi: Artık çok geçti: Sahte polis şoku

Kaynak: İHA
Talimatları harfiyen yerine getirdi: Artık çok geçti: Sahte polis şoku

Karabük’te yaşayan 36 yaşındaki Afganistan uyruklu Osman Nuri, telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcının tuzağına düştü. Talimatları izleyen Nuri, kişisel bilgilerini ve banka şifresini dolandırıcıya verdi.

Karabük'te yaşayan Afganistan uyruklu bir kişi, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya kişisel bilgilerini ve banka şifresini vererek bin 500 dolarını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'te ikamet eden 36 yaşındaki Afganistan uyruklu Osman Nuri, telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin yönlendirmesiyle dolandırıldı. Telefonda, kişisel bilgilerinin suç örgütlerinin eline geçtiği ve banka hesabındaki paranın güvenliğinin tehlikede olduğu söylenen Nuri, paniğe kapılarak dolandırıcının talimatlarını uyguladı.

Hasan Nuri'den bilgilerini ve şifresini alan dolandırıcı, bu bilgileri kullanarak hesabına erişim sağladı. Vatandaşın hesabındaki bin 500 doları, Türk lirasına çeviren şüpheli parayı kendi hesaplarına aktardı.

Bankaya gittiğinde dolandırıldığını fark eden Nuri, şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

aw512572-01.jpg

aw512572-03.jpg

aw512572-02.jpg

Son Haberler
MSB'den şaşırtan şehit açıklaması
MSB'den şaşırtan şehit açıklaması
Feci ölüm! Elektrik akımına kapıldı...
Feci ölüm! Elektrik akımına kapıldı...
CHP Kars Milletvekili Alp, Ardahan'dan seslendi: Şap hastalığı olan illerimiz afet kapsamına alınmalı
CHP Kars Milletvekili Alp, Ardahan'dan seslendi: Şap hastalığı olan illerimiz afet kapsamına alınmalı
Kırmızı pancarın gizli sırrı! Bilim bakın ne söylüyor
Kırmızı pancarın gizli sırrı! Bilim bakın ne söylüyor
CHP’li Gürer: Zirai dondan sonra kuraklık, üretime önemli darbe vuruyor
CHP’li Gürer: Zirai dondan sonra kuraklık, üretime önemli darbe vuruyor