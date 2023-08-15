Talisca Beşiktaş'a derken Barcelona'ya gidiyor. İşte detaylar

Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın Barcelona'ya önerildiği ve Suudi Arabistan ekibinin transfere onay verebileceği yazıldı.

Talisca Beşiktaş'a derken Barcelona'ya gidiyor. İşte detaylar

İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberde Anderson Talisca'nın Barcelona'ya önerildiği ve Al-Nassr'ın forvet hattına yaptığı takviyelerden dolayı Brezilyalı oyuncuyla yollarını ayırabileceği vurgulandı.
Haberde, Barcelona'nın önceliğinin Joao Cancelo olduğu ve hücum hattına yapılacak takviyenin ikinci planda olduğuna dikkat çekilirken Katalan ekibinin Paris Saint Germain'e Transfer olan Ousmane Dembele'nin yerine bir transfer yapmak istediği aktarıldı.
Al-Nassr'da 78 maçta süre alan Anderson Talisca, 20 gol ve 4 asist kaydetti.
Beşiktaş formasını 2 sezon giyen Brezilyalı oyuncu, 80 maçta forma giyerken 37 gol ve 14 asist üretti.

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