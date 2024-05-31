Talisca sarı lacivert kalp paylaştı

Beşiktaş'ın eski yıldızı ve şu anda Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın adı, Fenerbahçe ile anılıyor.

Özellikle Mourinho sonrası yıldız futbolcunun adı Fenerbahçe ile geçmeye başladı.

Aziz Yıldırım'ın adaylığı sırasında Talisca'yı gündeme taşımasıyla transfer dedikoduları alevlenirken, Brezilyalı oyuncu geleceği hakkında bir ipucu verdi.

Talisca, Al-Nassr amblemini sergilediği bir resmi paylaşarak, bağlılığını "Sonuna kadar seninleyim" notuyla ifade etti.

Anderson Talisca, bu yılın Nisan ayında Al-Nassr ile üç yıllık yeni bir kontrat imzaladı.

Bu sezon 25 maçta sahaya çıkan Brezilyalı oyuncu, 25 gol ve 4 asistle takımına önemli katkılarda bulundu.