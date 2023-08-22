Talisca şov yaptı. Al-Nassr turu geçti

Asya Şampiyonlar Ligi play-off turu karşılaşmasında sahasında Al-Ahli ile karşılaşan Al-Nassr rakibini 4-2 mağlup etti.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren goller 12. ve 90.+5. dakikada Anderson Talisca, 89'da Sultan Al Ghannam ve 90+7'de Marcelo Brozovic’den geldi. Al-Ahli'nin gollerini ise 19. ve 47. dakikada Yahya Al Ghassani kaydetti.

Al-Nassr bu galibiyetle adını bir üst tura yazdırırken, Al-Ahli turnuvaya veda etti.

Al-Nassr bir sonraki karşılaşmada Al-Fateh deplasmanına giderken, Al-Ahli, Al-Bataeh ile karşılaşacak.