Talisca'dan Beşiktaş'a övgü dolu sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Talisca'dan Beşiktaş'a övgü dolu sözler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca eski takımı Beşiktaş hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca Türkiye Kupasında sarı-lacivertli formayla ilk golünü Erzurumspor FK'ya atmış ve büyük bir sevinç yaşamıştı. Brezilyalı oyuncu kendisine sorulan Beşiktaş sorusuna şu yanıtı verdi.

"BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN ÖZEL BİR KULÜP"

Talisca "Beşiktaş, benim kariyerimde özel bir kulüp. Taraftarlar, oradaki insanlar kalbimdeler. Orda uzun bir zaman oynadım. Şu an Fenerbahçe'deyim. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Beşiktaş'ta oynarken en iyimi ortaya koymak istiyordum şimdi buradayım ve Fenerbahçe için en iyisi ortaya koyacağım" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Fenerbahçe - Anderlecht maçı bilet fiyatları belli oldu
Fenerbahçe - Anderlecht maçı bilet fiyatları belli oldu
Eski belediye başkanına hapis cezası!
Eski belediye başkanına hapis cezası!
Zaniolo'dan duygusal 17 numara açıklaması
Zaniolo'dan duygusal 17 numara açıklaması
Seçmen masaya yumruğunu vurdu. O siyasetçileri işaret etti. İşte anket sonuçları…
Seçmen masaya yumruğunu vurdu. O siyasetçileri işaret etti. İşte anket sonuçları…
Ege Denizi'nde bir büyük deprem daha (7 Şubat 2025)
Ege Denizi'nde bir büyük deprem daha (7 Şubat 2025)