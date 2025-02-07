Talisca'dan Beşiktaş'a övgü dolu sözler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca Türkiye Kupasında sarı-lacivertli formayla ilk golünü Erzurumspor FK'ya atmış ve büyük bir sevinç yaşamıştı. Brezilyalı oyuncu kendisine sorulan Beşiktaş sorusuna şu yanıtı verdi.

"BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN ÖZEL BİR KULÜP"

Talisca "Beşiktaş, benim kariyerimde özel bir kulüp. Taraftarlar, oradaki insanlar kalbimdeler. Orda uzun bir zaman oynadım. Şu an Fenerbahçe'deyim. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Beşiktaş'ta oynarken en iyimi ortaya koymak istiyordum şimdi buradayım ve Fenerbahçe için en iyisi ortaya koyacağım" ifadelerini kullandı.