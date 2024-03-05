Talisca'dan kara haber geldi. Son halini görenler şok oldu

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Talisca'dan kara haber geldi. Son halini görenler şok oldu
Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Anderson Talisca ağır bir sakatlık yaşadı.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen, sergilediği harika performansla gönüllerde taht kuran Anderson Talisca'dan kötü haber geldi.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca sakatlandı.

Al Riyadiya gazetesinde yer alan habere göre; Brezilyalı yıldız yaşadığı kas sakatlığı sonrası ameliyat masasına yatacak.

Anderson Talisca'nın en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı ve sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyeceği belirtildi.

Anderson Talisca, bu sezon oynadığı 25 maçta 25 gol atıp 4 asist yaptı ve takımının Ronaldo'dan sonra en skorer oyuncusu oldu.

Suudi Arabistan Pro Lig'de 22 hafta geride kaldı. Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal en yakın rakibi Al Nassr'ın 9 puan önünde 62 puanla lider durumda bulunuyor.

Al Nassr; Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ise ilk maçta Al Ain'e 1-0 kaybetti ve rövanş öncesi dezavantajlı duruma düştü.

Koltuk değneklerinin yardımıyla yürüyebilen Anderson Talisca'nın son hali sevenlerini üzdü.

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