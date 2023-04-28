Talk show efsanesi Jerry Springer hayatını kaybetti

Amerikalı ünlü talk show sunucusu Jerry Springer 79 yaşında hayata veda etti.

Talk show efsanesi Jerry Springer hayatını kaybetti

Editör: Osmancan EROK

ABD’li sunucu Jerry Springer yaşamını yitirdi. 27 yıl boyunca ekranlarda "The Jerry Springer Show"u sunan Springer, 79 yaşında hayatını kaybetti. Sunucuya birkaç ay önce pankreas kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi.

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Chicago'daki evinde hayata gözlerini yuman sunucu, ABD Kongresi'ne girmeye çalışmış ancak başarılı olamamaıştı. Bir dönem belediye başkanlığı yapan sunucunun yıldızı, 1991'de başladığı "Jerry Springer Show" ile parlamıştı. Programı reyting rekorları kıran sunucu, çoğunlukla politik konulara odaklanmıştı.

2018'de yayından kaldırılan programının ardından Springer, üç sezon boyunca mahkeme salonu programı "Yargıç Jerry"de rol almıştı.

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