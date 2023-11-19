Tam 4 bin adet kuşla yakalandı. Dudak uçuklatan ceza

Hatay’da bir araçta nesli tükenme tehlikesi altında olan 4 bin adet saka kuşu ele geçirildi. Aracın sahibi olan Suriyeli şahsa dudak uçuklatan ceza kesildi.

Tam 4 bin adet kuşla yakalandı. Dudak uçuklatan ceza

Hatay’da Suriye uyruklu şahsa ait araçta 4 bin adet nesli tükenmekte olan saka kuşu ele geçirildi. Kuşlar doğaya bırakılırken şahsa, 5 milyon 600 bin TL para cezası uygulandı.

aw079397-01.jpgOlay, Hassa ilçesi Akbez Mahallesi’nde meydana geldi. Jandarma ekipleri tarafından Akbez Mahallesi’nde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan Suriye uyruklu bir şahsın kullandığı araç içerisinde 4 bin adet nesli tükenmekte olan saka kuşu ele geçirildi.

aw079397-02.jpgKuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilerek müdürlük koordinesinde doğaya salındı. Olayla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce şüpheli şahsa 5 milyon 600 bin TL idari para cezası uygulandı.

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