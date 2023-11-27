Tam bir şehir eşkiyası. Etrafına aldırış bile etmeden onlarca aracın lastiğini deldi

Esenler’de kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki 30 aracın lastiklerini sırayla patlattı. Şahsın otomobillerin lastiklerini patlattığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Öte yandan şüpheliyi tanıdığını söyleyen bir kişinin patlayan lastikleri değiştirerek araç sahiplerinden özür diledikleri öğrenildi.

Olay, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi’nde 18 Kasım'da gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde sokak sokak gezen bir kişi, park halindeki araçların lastiklerini kesmek için harekete geçti. Elindeki kesici aletle park halindeki araçların yanına yaklaşan şahıs, yaklaşık 30 otomobilin lastiğini keserek patlattı. Şüpheli şahsın otomobillerin lastiklerini patlattığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



ŞÜPHELİ ŞAHSIN TANIDIĞI ZARAR GÖREN OTOMOBİLLERİN LASTİKLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Olayın gerçekleşmesinin ardından şüpheli şahsın tanıdığı olduğunu iddia eden bir kişi, hasar gören araçların üzerindeki telefon numaralarını aradı. Haberi öğrenen araç sahipleri, şüphelinin tanıdığıyla birlikte soluğu lastikçide aldı. Araçların zarar gören lastikleri değiştirildi. Esnaf Yusuf Taştan, “Gece geç saatlerde biri elindeki kesici bir aletle geldi. Arabaların tekerleklerini dele dele geçti. Ertesi gün onun tanıdığı olan bir şahıs geldi. Arabaların bütün masraflarını karşılayıp gitti. Bir de teker teker özür dilemiş herkesten” dedi.