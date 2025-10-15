Siyasette dengeler değişiyor mu? Meclis açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'den ayrıldıktan sonra kendi kurdukları partileriyle iktidara muhalif olarak yollarına devam eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldiği fotoğraf aldığı eleştiriler kadar, 'İttifaka yeni ortaklar mı geliyor?' yorumlarına sebep olmuştu.

Ali Babacan, Meclis resepsiyonundaki fotoğrafa gelen eleştirilere son yaptığı açıklamada “Nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız?” çıkışıyla dikkat çekmiş, Davutoğlu da "Siyasi hareketler, dünyayı ve toplumu doğru okuyarak geleceği belirlemek için vardır. Geçmişin tartışmalarında boğulup kalmak için değil, ufuk çizmek için vardır" diyerek 'ittifak' sinyali vermişti.

Meclis resepsiyonuna katılmayan CHP lideri Özgür Özel'in ise fotoğrafa gelen eleştirileri doğru bulmadığını belirterek Babacan ve Davutoğlu'na destek vermiş "Biz Türkiye'nin bütün demokrasisini savunuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun AKP'ye "yeşil ışık" yakmasının ardından muhalefete yüklenmeye başlaması dikkat çekti.

BABACAN VE DAVUTOĞLU CHP'YE YÜKLENMEYE BAŞLADI

Ahmet Davutoğlu, bugünkü grup toplantısında CHP lideri Özgür Özel'in dünkü grup toplantısında 2015'te Rus uçağının düşürülmesi olayını anımsatarak yaptığı açıklamalara tepki gösterdi ve "Konuşmasını dinlerken çok üzüldüm. Siz Türkiye'de iktidara talipsiniz güya öyle mi?" diyerek Özel'e yüklendi.

Resepsiyon fotoğrafına gelen eleştirilere verdiği ilk tepkide 'Bize saldırmaya devam ederlerse Muhalefet daha da yanlızlaşacak' diyen Ali Babacan da bugünkü grubunda CHP'yi hedef aldı.

Babacan "'CHP'nin ne yapacağı konusunda kimsenin tam bir fikri yok' diyen birinin tweetini sildirdiler, nasıl üzerine gittiler... Bu mu sizin demokratlığınız? Allah ellerine düşürmesin." dedi.

CUMHUR İTTİFAKI'NA YENİ ORTAKLAR MI GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığını sağlayabilmesi için anayasa değişikliği şart.

“Anayasanın Değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma” maddesinde yer alan bilgilere göre, TBMM'de anayasa değişikliği için referanduma gerek kalmadan kabul için 400 milletvekilinin "evet" oyu gerekiyor. Referandumlu değişiklik için ise 360 oy yeterli.

SON KULİS BİLGİSİ GÜNDEM OLDU

Orhan Uğuroğlu'nun aldığı son kulis bilgilerine göre, Erdoğan'ın temasları sonucu Cumhur İttifakı’nın Meclis’teki sandalye sayısı artıyor.

TBMM'deki son sandalye dağılımına göre, AKP'nin 273, MHP'nin 47, HÜDA PAR'ın 4, Demokratik Sol Parti’nin 1 milletvekili var. Böylelikle Cumhur İttifakı sandalye sayısı toplam 325 oluyor. Ancak Kasım 2024’te MHP’den istifa ettirilen ve şu anda teknik olarak bağımsız olan 3 MHP’li milletvekili Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir de bu toplama eklenecek olursa Cumhur İttifakı 328’e ulaşıyor.

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adımlarını birlikte sürdürdüğü DEM Parti'nin 56, Demokratik Bölgeler Partisi'nin ise 2 vekili var.

Anayasa değişikliği teklifine DEM Parti ve DBP’nin de destek vermesi durumunda 386 vekile ulaşılıyor ve referandumsuz kabulü sağlamak için geriye 14 eksik kalıyor.

Anayasa değişikliği oylamaları gizli yapıldığı için 400 milletvekili sağlansa bile fire vermek mümkün. Bu nedenle, Cumhur İttifakı'nın en az 405-410 milletvekiline ulaşması gerek.

DEVA ve Gelecek partilerinden art arda gelen açıklamalar, "Cumhur İttifakı'na dahil olacak partiler belli oldu" yorumlarına sebep oldu.