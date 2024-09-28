Tam Finans Avrupa'nın en iyisi seçildi

Dünya Bankası'nın finans kuruluşu olan IFC tarafından organize edilen, KOBİ’lere yönelik finansman imkanlarını uluslararası ölçekte genişletmeyi amaçlayan bir platform olan Global SME Finance Forum'u (Küresel KOBİ Finans Forumu) ev sahipliğinde Brezilya’da düzenlenen konferansta KOBİ finansmanında dünyanın en iyi ve en yenilikçi şirketleri ödüllendirildi. Ölçeklenebilir teknolojisi ile daha hızlı büyümenin yanı sıra genişletilmiş ürün ve hizmet seçenekleri sunmaya odaklanan Tam Finans, KOBİ’lere finansal yol haritası sunan yaklaşımıyla Global SME Finance Awards 2024’te Avrupa'da Yılın KOBİ Finansman Sağlayıcı Şirketi seçilerek Platin Ödül’ün sahibi oldu. Bu önemli ödülü Tam Finans Veri Analitiği ve Yapay Zekadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkal Bıyıklıoğlu teslim aldı.

“KOBİ’ler neredeyse her zaman onların yanındayız”

Bu anlamlı ödül ile ilgili değerlendirmede bulunan Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, “Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızla ticaret olan her yerde olmak istiyoruz. Bunun için de KOBİ neredeyse her zaman onların yanındayız. 5 senedir Avrupa'da kimsenin layık görülmediği Platin ödülünü almamız, bu yaklaşımımızın bir armağanı, finansal kapsayıcılığın en önemli finans kuruluşlarından biri olmamızın kanıtı oldu. Dünyada bu konuda uzmanlaşmış banka ve fintekler varken bu ödülün bir faktoring şirketine verilmiş olması da sektörümüzü temsilen bizi ekstra gururlandırıyor” diye konuştu.

Kuruluşundan bu yana 172.000 mikro KOBİ’ye 6,5 milyar dolar finansman sağladı

Faktoring sektörünün Türkiye ekonomisine katkılarından da söz eden Hakan Karamanlı, “Türkiye ekonomisi içerisinde 3.7 milyon KOBİ faaliyet gösteriyor. Bu işletmelere finans kaynağı sunulması, ekonominin gelişimi için oldukça önemli. KOBİ finansmanında dijital ve sürdürülebilir geçişlerin hızlandırılmasında ise yeni nesil teknolojilerin büyük bir etkisi söz konusu. Kuruluşumuzdan bu yana 172.000 mikro KOBİ’ye 6,5 milyar dolar finansman sağladık. Fiziksel şubelerimiz, dijital kanallarımız, mobil uygulamalarımız ve mobil ekiplerimizle her büyüklükteki işletmeye olduğu gibi KOBİ’lere hem finansal hem de sürdürülebilir dijitalleşmeye yönelik yol haritası sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.