Tam yağlı süt kalp sağlığının gizli düşmanı mı? Araştırma şok ediyor!

Norveç'te yürütülen ve 33 yılı aşkın bir süreyi kapsayan büyük ölçekli bir kohort araştırması, tam yağlı süt tüketen bireylerde kalp-damar hastalıkları ve genel ölüm riskinin belirgin şekilde arttığını belirledi.

Araştırmacılar, yüksek süt tüketimi olan bu popülasyonda, tam yağlı sütün kardiyovasküler hastalık (CVD) mortalitesini yükselttiğini, düşük yağlı sütte ise böyle bir ilişki gözlenmediğini rapor etti.

Çalışma, Norveç halkının beslenme alışkanlıklarını izleyerek, tam yağlı süt tercih edenlerin düşük yağlı süt içenlere kıyasla daha yüksek ölüm oranlarına sahip olduğunu istatistiksel olarak kanıtladı. Bu bulgular, süt yağının kalp sağlığı üzerindeki etkilerine dair uzun süredir devam eden tartışmalara yeni bir boyut kattı. Daha önceki araştırmalarda, tam yağlı süt ürünlerinin doymuş yağ içeriği nedeniyle kalp riskini artırabileceği belirtilirken, son veriler bu bağlantıyı güçlendirdi.

Örneğin, Amerikan Kalp Derneği'nin rehberlik ettiği benzer uzun vadeli çalışmalar, yüksek yağlı süt ürünlerinin tüketiminin kardiyovasküler olayları tetikleyebileceğini vurguladı. Öte yandan, bazı meta-analizler toplam süt tüketiminin CVD riskini %3,7 oranında azalttığını gösterse de, bu faydanın düşük yağlı varyantlardan geldiği belirtildi.

Uzmanlar da bu konuda görüş birliğine varmış değil. Tufts Üniversitesi'nden beslenme epidemiyoloğu Prof. Dariush Mozaffarian, tam yağlı süt ürünlerinin kalp sağlığı üzerinde nötr veya olumlu etkileri olabileceğini savunarak, "Süt yağ asitleri, yaşlı yetişkinlerde ölüm riskini artırmıyor; hatta kısa vadeli denemelerde kan basıncını düşürebiliyor" dedi.

Norveç çalışmasının baş araştırmacıları, Mozaffarian'ın görüşüne karşı çıkarak, yüksek tüketim seviyelerinde tam yağlı sütün riskleri göz ardı edilemeyecek kadar belirgin olduğunu belirtti.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan Prof. Walter Willett ise, süt seçiminin bireysel beslenme bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Düşük yağlı süt, kalp sağlığını koruma açısından daha güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor" yorumunda bulundu. Willett, doymuş yağ alımının genel diyet içindeki rolünü vurgulayarak, tam yağlı sütün aşırı tüketiminin obezite ve dislipidemi gibi risk faktörlerini artırabileceğini ekledi. Bu araştırma, kamu sağlığı otoritelerini süt tüketimi rehberlerini gözden geçirmeye sevk etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerine paralel olarak, uzmanlar kalp sağlığını korumak isteyenlere düşük yağlı süt ürünlerini tavsiye etti.

Norveç verileri, özellikle süt tüketimi yüksek olan toplumlarda, beslenme politikalarının revize edilmesi ihtiyacını ortaya koydu.