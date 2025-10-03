Tamer Levent’ten Dilan Polat’a “sanatçı” tepkisi

Hakkında çeşitli suçlamalar nedeniyle uzun süre cezaevinde kalan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, bu kez sosyal medyadaki ifadesiyle gündeme geldi.

Polat’ın hesabında kendisini “sanatçı” olarak tanımlaması, deneyimli tiyatrocu Tamer Levent’in tepkisini çekti.

Levent, “Sanatçı kelimesi meslek adı olarak kullanıldığında, bunu duyan kişi o mesleğin ne olduğunu anlayabiliyor mu? Tanımı yapılabiliyor mu? Özlük hakları belirlenmiş mi? Benim bildiğim sanatçı olabilmek için insanın bir mesleği olmalı ve o mesleği sanat olarak yapma felsefesini benimsemiş olması gerekir. Sanat, başı ve sonu olan bir kavram değil; kuşaktan kuşağa aktarılan, bitmeyen bir yolculuktur” sözleriyle Polat’ın ifadesini eleştirdi.

Polat daha önce saçlarına Amerikan doları ve Euro bağlayarak çektiği “Enerji” adlı klibiyle 200 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

Sosyal medyadan Tamer Levent'in yoruma destek geldi. 'Nasıl bir sanat yapıyor acaba', 'Çok pardon ama neyin sanatçısı', 'Gerçekten pes , inanılır gibi değil' şeklinde yorumlar yapıldı.

Tamer Levent kimdir?

13 Ekim 1950’de İzmir Karşıyaka’da dünyaya gelen Tamer Levent, oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazardır. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne 1971’de giren Levent, 1977’de mezun oldu. Devlet Tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 1994’te seçimle Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu ve “Sanata Evet” projesini hayata geçirdi.

Levent, Rusya, Kanada, Güney Kore, İran ve Kuzey Kıbrıs’ta festivallere davet edilen oyunlar yönetti; Türkiye’de yaratıcı drama ve drama eğitiminin öncülerinden oldu. Ayrıca Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı (TOBAV) ile Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği (TOMEB) kurucuları arasında yer aldı ve ilk genel başkanlığını üstlendi.

Yurt içinde ve dışında çok sayıda üniversitede “Yaratıcı Oyunculuk” dersleri veren Levent, Avrupa Parlamentosu ve uluslararası tiyatro birliklerinde çeşitli görevler üstlendi. Oyunculuk, yönetmenlik ve yazarlığın yanı sıra radyo-televizyon programları ve belgesel çalışmalarıyla da tanındı.