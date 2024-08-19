Tamirci, aracın parçalarını ayırıp motorunu söktü: Yakalanmamak için bagajda saklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tamirci, aracın parçalarını ayırıp motorunu söktü: Yakalanmamak için bagajda saklandı

Bursa İnegöl'de meydana gelen olayda, bir otomobil tamircisi, kendisine emanet edilen aracı parçaladıktan sonra mahalle bekçileri tarafından aracın bagajında gizlenirken bulundu.

Tamirci Hanefi K., 38 yaşında, İnegöl Mahmudiye Mahallesi'nde park halindeki bir aracın içerisinde saklanırken yakalandı. Aracın sahibi İrfan A., tamir için bıraktığı otomobilinin parçalanmış halini görünce şaşkınlığını gizleyemedi ve tamirci hakkında şikayetçi oldu.

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Olay, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Avarlar Sokak'ta gerçekleşti. Devriye gezen mahalle bekçileri, şüpheli hareketler sergileyen ve 42 CBH 40 plakalı aracın çevresinde dolaşan bir kişiyi fark etti. Bekçilerin kendisini fark ettiğini anlayan şüpheli, aracın içine girerek bagajda saklanmaya çalıştı. Ancak kısa süre sonra bekçiler tarafından bulunarak gözaltına alındı. Hanefi K., ifadesinde aracı tamir ettiğini iddia etse de, aracın motorunun söküldüğü ve elektrik sistemlerinin zarar gördüğü tespit edildi.

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Aracın sahibi İrfan A.'ya ulaşılarak olay yerine gelmesi istendi. İrfan A., olay yerine vardığında, altı ay önce tamir için bıraktığı ve motoru ile elektrik sistemleri sökülmüş halde bulduğu aracını tanımakta güçlük çekti. İrfan A., yaşananlar karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ve tamirci Hanefi K.'dan şikayetçi olduğunu belirtti. Polis ekipleri, Hanefi K.'yı sağlık kontrolünden geçirdikten sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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