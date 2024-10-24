Tamirhaneye sahte zeytinyağı baskını

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tamirhaneye sahte zeytinyağı baskını

Denizli’de depo olarak kullandıkları oto tamirhanesinde pamuk ve soya yağlarından üretilen zeytinyağlarını satmaya hazırlanan 3 şüpheli, JASAT dedektifleri tarafından suçüstü yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici endüstüriyel boya katılıp sahte zeytinyağı üreten şüphelilerin, sahte ürünleri toplu ve perakende şekilde semt pazarlarında satışa sunacakları yönünde bilgi alınması üzerine harekete geçildi.

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Jandarmanın dedektifleri olan JASAT ekipleri tarafından yapılan titiz araştırma sonucunda, Denizli'de faaliyet gösteren bir oto tamirhanesine operasyon düzenlendi. Depo olarak kullanılan tamirhaneye yapılan baskında, pamuk ve soya yağlarının içine aroma ve renklendirici katarak yaptıkları sahte zeytinyağını araca yükleyerek semt pazarları ve marketlere sevk etmeye hazırlanan üç şüpheli suçüstü yakalandı.

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Oto tamirhanesi ve yüklenen araç içerisinde yapılan aramada ele geçirilen 630 kilogram sahte zeytinyağına el konuldu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.E., Y.C. ve H.D. isimli şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler hakkında "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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