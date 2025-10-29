Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Siyah beyazlı ekip, 5. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle öne geçerken, Kasımpaşa 33. dakikada Winck'le skoru eşitledi.

Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda, 32. dakikada topun başına geçen Tammy Abraham'ın vuruşunda, kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre, Abraham, kaçırdığı penaltı için takım arkadaşlarından özür diledi.

İngiliz oyuncu, "Kaçırdığım penaltı herkesi zor durumda bıraktı. Protestolar benim yüzümden oluştu. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın taraftarlarımızın eleştirilerine maruz kaldı. Çok üzgünüm. Fenerbahçe maçında tüm bu hatalarımı affettireceğim. Takım arkadaşlarım başta olmak üzere başkan yönetim ve taraftarlarımıza kendimiz affettireceğiz" dedi.

Maçın ardından stattan ayrılmayan Beşiktaş taraftarları, takımı ve Sergen Yalçın'ı protesto etmişti. İlk olarak Orkun Kökçü, tribüne giderek taraftarlarla konuşmuştu. Taraftarların çağrısı üzerine soyunma odasından dönen Yalçın, tribüne gelmiş ve taraftarlara açıklama yapmıştı.