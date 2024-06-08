Tandır cinayetinde yeni gelişme! Türkiye günlerce bu vahşeti konuşmuştu

Bu korkunç cinayet, Kocasinan ilçesinin Emmiler Mahallesi'nde gerçekleşti. Boşandıktan sonra tekrar bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs 2021 tarihinde ortadan kayboldu. Çocuklarının kayıp başvurusu üzerine polis soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çifti bulmak için yakınlarıyla temasa geçti.

Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ın tutarsız ifadeleri nedeniyle şüpheli olarak takibe alındı. Yusuf Turhan'ın evinin yanında yeni bir tandır yaptırdığının belirlenmesi üzerine, polis kadavra köpeği ile burada arama yaptı.

Yapılan aramada, betonla kaplanmış tandırda çiftin cansız bedenleri keşfedildi. Tandırı kıran ekipler, kaybolmalarından 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çuvallar içindeki cesetlerini çıkardı. Bu olayın ardından Yusuf Turhan, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklanırken, Nejla Turhan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üç sanık hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. 22 Kasım 2021'de görülen davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Turhan'ı 'kardeşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesini öldürmekten de müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Bedirhan Turhan'a iki kişiyi öldürmekten iki müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan Nejla Turhan ise delil yetersizliğinden beraat etti.

DOSYA TEMYİZ EDİLDİ

Karara itiraz eden taraf avukatları, yerel mahkeme ve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın incelendiği 1. Ceza Dairesi, itirazları değerlendirerek, temyiz başvurusunu esastan reddetti. Ceza Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararlarında usul ve esasa dair herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde eksiklik olmadığını, cezaların kanuni bağlamda doğru uygulandığını belirtti. Ceza Dairesi'nin onama kararı oy birliğiyle alındı.