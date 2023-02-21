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Hatayspor Taner Savut hakkında acı haberi paylaştı

Rönesans Rezidans enkazında günlerdir devam eden bekleyiş son buldu. Hatayspor Taner Savut hakkında resmi açıklama yaptı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 14:22
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Taner Savut'tan acı haber geldi

Hatayspor Taner Savut hakkında acı haberi paylaştı
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Yaşanan depremlerden sonra yıkılan Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın enkazında Sportif Direktör Taner Savut'a günlerdir ulaşılamamıştı. Bekleyişin sürdüğü dakikalarda Hatayspor resmi sosyal medya hesabından acı paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu sözlere yer verildi;

''Başımız sağ olsun

Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin.''

 

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