Hatayspor Taner Savut hakkında acı haberi paylaştı

Yaşanan depremlerden sonra yıkılan Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın enkazında Sportif Direktör Taner Savut'a günlerdir ulaşılamamıştı. Bekleyişin sürdüğü dakikalarda Hatayspor resmi sosyal medya hesabından acı paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu sözlere yer verildi;
''Başımız sağ olsun
Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin.''
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