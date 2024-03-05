Taner Tolga Tarlacı cezaevinden video ile Survivor Yasin'e seslendi: Çok kötü durumdayım

Geçtiğimiz yıllarda kesici bir aletle gasp yaptığı için Kıbrıs'ta cezaevine giren Taner Tolga Tarlacı, bir dönem yakın arkadaşı olan Survivor yarışmacısı Yasin Obuz'a video ile seslenip yardım çağrısında bulundu.

"Merhabalar, ben Taner Tolga Tarlacı. Şu an suçsuz yere cezaevindeyim, 10 yıl ceza yedim. Yasin Obuz Survivor'dan döndükten sonra mutlaka bana ulaşsın. Çok kötü durumdayım. Sosyal medyada hashtag açılmalı. Dosyası tekrar açılsın diye herkes Rum yetkililerini etiketlemeli. Şu an burada zor durumdayım elim kolum bağlı."