Üç yıl önce trafik kazası geçiren Abdurrezzak Baysal geçirdiği kazada dizinden yaralanmıştı. Genel durumu da iyi olan genç hemşireyle yaşadığı tartışma sonrası öldürüldü. Hemşirenin anlattıkları vahşete düşürdü. Talihsiz genç hayatını kaybederken acılı aile ise hemşire hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAŞKA HASTANIN İLACINI ENJEKTE ETMİŞ

Yapılan soruşturmada hastanede görevli hemşirenin, doktor talimatı olmadan, başka bir hastaya ait kas gevşetici ilacını gence enjekte ettiği ortaya çıktı.

Şüpheli ölüm üzerine otopsi talep edilirken, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla, Baysal'ın ölümüne enjekte edilen ilacın neden olduğu ortaya çıktı. Görevli hemşireler Aslı Ersoy ve Mustafa Çelik hakkında dava açıldı.

TARTIŞAMIN ŞAHİTLERİ VAR

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada tanık olarak dinlenen hasta bakıcı Semihat Ö., "Yoğun bakıma girdiğimizde Aslı hemşire ile maktul arasında bir tartışma yaşanıyordu.

"BEN SANA NE YAPACAĞIMI BİLİRİM"

Maktul, Aslı hemşireye tükürünce, hemşire sinirlenip hastanın ağzını pike ile kapattı. Aslı hemşire, 'Ben sana ne yapacağımı bilirim şimdi' dedi. Daha sonra oradaki başka bir hastanın entübe ilacından 2 cc alarak 'Mustafa, Baysal'a bunu yap' dedi.

İlacın verilmesinden yaklaşık beş-altı dakika sonra hasta fenalaştı. 45 dakika boyunca Aslı hemşire ile Mustafa hastaya müdahale etti. Aralarında 'eks oldu' (öldü) diye konuştular" diye ifade verdi.

Mahkeme, ölümün enjeksiyondan olduğuna dair raporun gelmesi için davayı 3 Aralık'a erteledi.

"SADECE DİZİNDE KIRIK VARDI"

Abdurrezzak Baysal'ın kardeşi İpek Baysal, "Abim trafik kazası geçirmişti. Sadece dizinde kırık vardı, onun dışında sağlıklıydı. 10 gün boyunca yoğun bakımda kaldı, daha sonra normal servise alındı. Her şey yolundaydı. O gece 04.00'te hastaneden aradılar ve 'Abiniz kalp krizi geçirdi, vefat etti' dediler. Şok olduk, inanamadık. Sabah evine getirecektik, bize tabutunu verdiler. Adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.