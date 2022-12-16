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  • AKP'lilerin hocasından Hülya Avşar'a şok benzetme. Son klibi olay olmuştu

AKP'lilerin hocasından Hülya Avşar'a şok benzetme. Son klibi olay olmuştu

Hülya Avşar son klibinde soyunarak kamera karşısına geçti. Hülya Avşar'ın klibine ilahiyatçı Ali Rıza Demircan "Azgın bir dişi" diyerek benzetme yaptı. Bu sözler üzerine manken Deniz Akkaya sert tepki gösterdi: Önce kendine destur çek...

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 14:22
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Tanınmış ilahiyatçı Ali Rıza Demircan, Hülya Avşar'a 'Azgın bir dişi' benzetmesi yaptı. Manken Deniz Akkaya bu yoruma tepkisiz kalmadı.

AKP'lilerin hocasından Hülya Avşar'a şok benzetme. Son klibi olay olmuştu
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İlahiyatçı Ali Rıza Demircan bir kaç gün önce, porno açıklamasıyla gündeme gelmişti. "Türkiye'de her gün değil her saat değil her 1 dakikada 2 milyon tıklama yapılıyor. Bu tıklamaların en fazla yapıldığı illerin başında dindarlığıyla mütemayiz olan Konya gelmektedir" diyerek tepki çeken ilahiyatçı son şarkısının  klibinde  soyunan Hülya Avşar hakkında şoke eden bir yorumda bulundu.

İlahiyatçı Demircan, Hülya Avşar’ın klibiyle ilgili "Bir kadın anadan doğma kameralar önünde soyunur, milyonlara ulaşacak şekilde görüntü verirse, o kadınlığın bütün anlamını yitirmiş, azgın bir dişi demektir” dedi.

DENİZ AKKAYA ÇOK KIZDI

Manken Deniz Akkaya ise ilahiyatçının bu sözleriyle çılgına döndü. Ünlü manken paylaşımında "Ülkenin ahlakını sanatçılar üzerinden belirleme çabanız yersiz. Sen bir kadınla ilgili nasıl böyle konuşursun önce bir kendine destur çek" dedi.

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Tekin Ertürk
16.12.2022 16:45
Hülya Avşarı bir yana koyalım Ya Ali Rıza Demircan? Ulan sen kimsin? Yüce Kuran'ı Ahzab suresinin 37. 50. ve 51. ayetlerinden başlayıp bir kez okudun mu? Oku ulan. Tüm gerçekler orada.  
 
Xyz
16.12.2022 16:34
Hayatımda hic akp ye oy vermedim, vermem de ama haklı, görüntü bulanıklaştırılmış olsa da çirkindi ne olduğu belliydi. Gerekirse simit yiyen hülya abla gerekirse soyundu  
 
vatandaş
16.12.2022 16:27
gerekirse beraber simit yerler araları düzelir. bu arada hülya avşarı eleştirmesi bunun medyada yer alması oluşacak polemikler ikisi için de reklam. reklamın kötüsü olmaz. hele de avşar için.  
 
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