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  • Tanınmış oyuncunun son halini görenler çok şaşırdı. 'Akasya Durağı'nda çaycı Ali Kemal'i oynuyordu

Tanınmış oyuncunun son halini görenler çok şaşırdı. 'Akasya Durağı'nda çaycı Ali Kemal'i oynuyordu

Bir döneme damgasını vuran 'Akasya Durağı'nda çaycı Ali Kemal'i oynayan Ateş Fatih Uçan adeta yıllara meydan okuyor. Uçan’ın son halini görenler şaşırdı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 14:00
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Tanınmış oyuncu Ateş Fatih Uçan'ın son halini görenler çok şaşırdı

Tanınmış oyuncunun son halini görenler çok şaşırdı. 'Akasya Durağı'nda çaycı Ali Kemal'i oynuyordu
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2008 ile 2012 yılları arasında yayınlanan 'Akasya Durağı’nda çaycı Ali Kemal karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan bu rolüyle hafızalara kazınmıştı. 22 Haziran 1978 tarihinde Erzurum'da dünyaya gelen Ateş Fatih Uçan eşi ile yaptığı iddialı paylaşımları ile de dikkat çekiyor.

Sık sık eşiyle paylaşım yapan ünlü isim bazı fotoğraflarını “Daim ol karıcığım gamzenin çukurunda öleyim”, “Tüm başarılarımın sırrı Hülya’m”, “Çiçek bahçesi kokuna kurban olurum” mesajları ile paylaştı.

Takipçileri ünlü ismin fotoğraflarına, “Hiç değişmemişsin”, “Uyy Nuri babacuum”, “Ali Kefal”, “Akasya Durağı yeniden başlasın”, “Dikkat et Narin gibi bu da dövmesin”, “Hala aynısın abi” yorumlarında bulundular.

İşte oyuncunun son hali

 

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