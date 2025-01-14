Tanıtım sahnesi tartışma yaratmıştı! Kızıl Goncalar iki haftadır neden yok?

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Tanıtım sahnesi tartışma yaratmıştı! Kızıl Goncalar iki haftadır neden yok?

Başrollerini Özcan Deniz, Özgü Namal ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Kızıl Goncalar tanıtım sahnesiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İki haftadır ekrana gelmeyen dizinin yayınlanmama nedeni belli oldu.

NOW TV’de izleyicisiyle buluşan Kızıl Goncalar, son iki haftadır yayınlanmıyor. Dizinin dün akşam da yayınlanmaması izleyicileri meraklandırdı. Yapım ekibinden yapılan açıklamaya göre, yayın takvimindeki bu gecikmenin nedeni yılbaşı tatili ve çekim programındaki değişiklikler olduğu ortaya çıktı.

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Dizinin yeni bölümü, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

TANITIM SAHNESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kızıl Goncalar dizisinin 34. Bölümün tanıtımında, "Birgül" karakterinin türbanını çıkarıp ateşe atmaya çalıştığı sahne, tartışmalara yol açmıştı. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine bu sahne tanıtımdan çıkarıldı.

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YANLIŞ ANLAŞILMIŞTIR

Dizinin yapım şirketi Gold Film, konuya ilişkin açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Fragmanda yer alan sahneler yanlış anlaşılmıştır. Türbanın ateşe atıldığına dair yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bölümde böyle bir olay kesinlikle yer almamaktadır.”

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