Tanju Çolak çıldırdı. Yılmaz Vural'ı tehdit etti

Eski futbolcu Tanju Çolak’ın katıldığı bir televizyon programında Yılmaz Vural hakkında söylediği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"BİR TOKADI VAR"

Vural’ın kendisi ve ailesine küfrettiğini söyleyen Tanju Çolak deneyimli teknik adamı tehdit etti.

Çolak açıklamasında, “Yılmaz Vural boşboğazlık yapıp çok çirkin bir söylemde bulundu benimle ilgili. Anadan girmiş babadan çıkmış ama söyledim ona. Onu gördüğüm zaman buradan söylüyorum bir tokadın var. Benim anama avradıma kimse küfredemez kimse öyle bir dünya yok. Hiç karşılaşmadık hep takip ediyorum göremiyorum. Gördüğüm an bir tokat bir yumruk var. Karşılık verirse altıma alırım sorun yok. Elimiz gücümüz var” dedi.

NE OLMUŞTU

Yılmaz Vural, Adana Demirspor’u çalıştırdığı sırada dönemin sportif direktörü Tanju Çolak’a küfrettiği bir video yayılmış Vural daha sonrasında yaptığı bir açıklamada Tanju Çolak’tan özür dilediğini söylemişti.